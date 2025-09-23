Мир
Раскрыта цель ударов Украины по России

Дипломат Мирошник: Киев ударами по РФ хочет получить финансирование от Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, чего стремится добиться Украина с помощью ударов по России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник раскрыл цель ударов Украины по России и отметил, что таким образом Киев хочет получить финансирование от Запада.

«Потому что она [Украина] сегодня просит фантастические объемы денег, и им необходимо для этого создавать определенный победный фон, демонстрировать, что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить», — сказал дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года. Он напомнил, что скармливание Киевом фейковых побед населению сопровождается уничтожением своих собственных граждан при помощи «бусификации».

