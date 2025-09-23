Из жизни
02:01, 23 сентября 2025Из жизни

Ручной медведь по кличке Тедди растерзал хозяйку на глазах у соседских детей

Никита Савин
Никита Савин

Фото: 🇸🇮 Janko Ferlič / Unsplash

В американском штате Пенсильвания воспитанный любителями животных медведь растерзал хозяйку на глазах у соседских детей. Историю, произошедшую в 2009 году, рассказывает издание Daily Mirror.

Келли Энн Уолц и ее муж Майкл были хорошо известны всем любителям животных в штате. Они держали в своем загородном имении множество экзотических зверей, в том числе хищников. В их коллекции были африканский лев, пума, ягуар, тигр, леопард и два сервала. Однако самым опасным, как оказалось, был ручной медведь по кличке Тедди, которого Уолцы вырастили.

В октябре 2009-го года соседские дети наблюдали через окно, как Келли пошла чистить вольер медведя. Она открыла решетку и бросила еду в один угол клетки, чтобы отвлечь Тедди. Однако он набросился на хозяйку на глазах у соседских детей.

Живший в соседнем доме Скотт Кастоун прибежал с оружием и ликвидировал зверя. Однако к этому моменту Келли Эн получила тяжелые травмы. Спасти ее было невозможно. «Он слез с нее и двинулся на меня. Я сделал, что должен был. Это была самооборона, по сути», — рассказал мужчина.

Люди, знавшие супругов, заявили, что Тедди и раньше проявлял агрессию, однако они ничего с этим не делали. Кроме того, глава охотничьей комиссии Пенсильвания утверждает, что женщина соблюдала правила обращения с опасными хищниками только на словах. В частности, их еду медведю следовала оставлять в отдельном помещении, а затем впускать его туда.

Ранее сообщалось, что в Ираке домашний лев съел хозяина. Животное пришлось ликвидировать полицейским.

.
