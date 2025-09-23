Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:06, 24 сентября 2025Экономика

В российском городе жителей рухнувшего дома предложили освободить от налога

В Саратове жильцов рухнувшего дома предложили освободить от налога
Виктория Клабукова

Фото: РИА Новости

В Саратове жильцам дома, рухнувшего из-за взрыва газа, собираются предоставить налоговые льготы. Об итогах заседания Гордумы мэр Михаил Исаев рассказал в своем Telegram-канале.

Пострадавших при обрушении дома на улице Блинова предлагают освободить от уплаты налога на имущество. Как уточняется, мера коснется тех собственников, кто потерял жилье в результате взрыва бытового газа. Льгота распространится на платежи за 2024 и 2025 годы.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа. При ЧП обрушились десять этажей дома. Пострадало 18 человек. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. По одной из версий, взрыв устроил мужчина, впавший в депрессию из-за развода. Кроме того, он мог испытывать серьезные финансовые трудности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

    Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

    В США допустили продажу Украине наступательного оружия

    Питона стошнило целым оленем

    В США разглядели признак «отсутствия любви» между Россией и Китаем

    Два мощных взрыва произошли в Осло

    На встрече Трампа с президентом Бразилии испугались «эффекта Зеленского»

    Российский аэропорт приостановил полеты

    В российском городе в квартире не выдержал потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости