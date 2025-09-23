В российском городе жителей рухнувшего дома предложили освободить от налога

В Саратове жильцов рухнувшего дома предложили освободить от налога

В Саратове жильцам дома, рухнувшего из-за взрыва газа, собираются предоставить налоговые льготы. Об итогах заседания Гордумы мэр Михаил Исаев рассказал в своем Telegram-канале.

Пострадавших при обрушении дома на улице Блинова предлагают освободить от уплаты налога на имущество. Как уточняется, мера коснется тех собственников, кто потерял жилье в результате взрыва бытового газа. Льгота распространится на платежи за 2024 и 2025 годы.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа. При ЧП обрушились десять этажей дома. Пострадало 18 человек. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. По одной из версий, взрыв устроил мужчина, впавший в депрессию из-за развода. Кроме того, он мог испытывать серьезные финансовые трудности.