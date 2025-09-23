Назван фатальный недостаток самого дорогого iPhone

iPhone 17 Pro оказалось легко поцарапать с помощью ключей или монет

Флагманский iPhone 17 Pro оказался плохо защищен от царапин. Об этом заявил YouTube-блогер JerryRigEverything.

Энтузиаст напомнил, что самый дорогой смартфон Apple — он доступен в продаже за 1099-1999 долларов (92-167 тысяч рублей) — получил алюминиевый корпус вместо титанового. В ходе тестов блогер выяснил, что анодированный алюминиевый слой на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max «плохо прилегает к углам». В этой связи его достаточно легко повредить с помощью острых предметов.

В ходе демонстрации JerryRigEverything удалось поцарапать корпус телефона с помощью ключей, монет, иголок и прочих острых или крепких предметов. Эту особенность специалист назвал фатальным недостатком девайса. «Apple не добавила фаску, скругление или радиус вокруг плато камеры, и я думаю, что это было намеренно, чтобы он выглядел круче», — заметил автор.

При этом флагман получил достаточно крепкий корпус, который выдерживает сильное сжатие. Блогер попытался деформировать смартфон, сжимая его руками, но у него это не получилось.

Ранее блогер JerryRigEverything проверил прочность iPhone Air. Автор заметил, что ему не удалось вручную сломать корпус самого тонкого смартфона Apple.