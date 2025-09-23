Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 23 сентября 2025Наука и техника

Стало известно о «поставках» комплектующих для ВС России от ВСУ

Конструктор Кузякин: Бойцы ВС РФ занимаются переоборудованием трофейной техники
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы занимаются переоборудованием трофейной техники. Об этом стало известно из колонки главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина в газете «Известия».

«Противник регулярно поставляет нам комплектующие, так почему бы не использовать их в своих целях? Противник, к слову, поступает так же», — заметил специалист.

По его словам, в ряде случаев техника неоднократно может переходить от Вооруженных сил (ВС) России к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и обратно.

Кузякин добавил, что происходящее в ходе специальной военной операции (СВО) указывает на то, что реакция на технические новинки от противника должна измеряться неделями.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В марте конструктор заявил, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.

В апреле 2024-го Кузякин сообщил, что ВС России опережают ВСУ в применении дронов с боевым искусственным интеллектом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Стимулирующих сексуальное возбуждение россиян предупредили о вреде попперсов

    Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви

    Входивший в рейтинги самых богатых звезд YouTube блогер рассказал о жизни на 100 рублей

    Синоптик заявил об окончании солнечных дней в Москве

    Помощница учителя трижды занялась сексом с учеником во время обеденных перерывов

    Роль Чарли Кирка в американской политике раскрыли

    Стало известно о «поставках» комплектующих для ВС России от ВСУ

    В России предложили запретить ввоз праворульных машин

    Тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости