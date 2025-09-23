Стало известно о «поставках» комплектующих для ВС России от ВСУ

Конструктор Кузякин: Бойцы ВС РФ занимаются переоборудованием трофейной техники

Российские бойцы занимаются переоборудованием трофейной техники. Об этом стало известно из колонки главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина в газете «Известия».

«Противник регулярно поставляет нам комплектующие, так почему бы не использовать их в своих целях? Противник, к слову, поступает так же», — заметил специалист.

По его словам, в ряде случаев техника неоднократно может переходить от Вооруженных сил (ВС) России к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и обратно.

Кузякин добавил, что происходящее в ходе специальной военной операции (СВО) указывает на то, что реакция на технические новинки от противника должна измеряться неделями.

В марте конструктор заявил, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.

В апреле 2024-го Кузякин сообщил, что ВС России опережают ВСУ в применении дронов с боевым искусственным интеллектом.