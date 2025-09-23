Тарасова дала совет отобравшимся на Олимпиаду Петросян и Гуменнику

Тарасова: Самое главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет отобравшимся на Олимпиаду-2026 российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Самое главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет», — заявила Тарасова. Она добавила, что конкуренция на Олимпиаде будет в любом случае, но главное — принять участие в соревновании.

Ранее Тарасова оценила победу Петросян и Гуменника в квалификационном отборе на зимние Олимпийские игры-2026. В частности, она отметила сложность программы Петросян и выразила благодарность тренерскому штабу Гуменника.

21 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска Петросян и Петра Гуменника до зимних Игр 2026 года в Италии. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии МОК.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.