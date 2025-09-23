Россия
14:43, 23 сентября 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

Минобороны России отчиталось об уничтожении 58 беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

С утра 23 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов. Подробности отражения массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в период с 8:00 до 14:00 украинские дроны пытались нанести удары по объектам в Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее из данных, опубликованных мэром Москвы Сергеем Собяниным с вечера 22 сентября до 13:40 23 сентября, стало известно, что дежурные военные уничтожили на подлете к столице 46 украинских беспилотников.

В сети также появилось видео взрыва беспилотника в подмосковном Реутове. На кадрах видно, как дрон падает на автомобильную парковку, после чего происходит яркая вспышка и громкий хлопок.

