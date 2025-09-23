Врач опровергла популярный миф о деменции

Невролог Караре: Решение головоломок не защищает от деменции

Решение головоломок не защищает от деменции, считает невролог, профессор клинической нейроанатомии в Саутгемптонском университете (Великобритания) Рокси Караре. Популярный миф о профилактике этого заболеваний она опровергла в беседе с The Guardian.

Врач уточнила, что решение интеллектуальных задач не предотвратит деменцию, но может отсрочить ее начало и ухудшение симптомов. Она пояснила, что в процессе решения головоломок усиливается приток крови к мозгу, благодаря чему он получает больше питания и быстрее избавляется от отходов.

Невролог добавила, что преимущество сложных умственных задач состоит в том, что питание получают даже поврежденные сосуды. По ее словам, это помогает дольше сохранить их функцию. Однако при генетической предрасположенности к деменции предотвратить развитие болезни с помощью пазлов и головоломок не получится.

