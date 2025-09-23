Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 23 сентября 2025Забота о себе

Врач опровергла популярный миф о деменции

Невролог Караре: Решение головоломок не защищает от деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Решение головоломок не защищает от деменции, считает невролог, профессор клинической нейроанатомии в Саутгемптонском университете (Великобритания) Рокси Караре. Популярный миф о профилактике этого заболеваний она опровергла в беседе с The Guardian.

Врач уточнила, что решение интеллектуальных задач не предотвратит деменцию, но может отсрочить ее начало и ухудшение симптомов. Она пояснила, что в процессе решения головоломок усиливается приток крови к мозгу, благодаря чему он получает больше питания и быстрее избавляется от отходов.

Невролог добавила, что преимущество сложных умственных задач состоит в том, что питание получают даже поврежденные сосуды. По ее словам, это помогает дольше сохранить их функцию. Однако при генетической предрасположенности к деменции предотвратить развитие болезни с помощью пазлов и головоломок не получится.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев рассказал о связи заболеваний полости рта и деменции. По его словам, исследования подтвердили, что у людей с пародонтитом повышается риск этого нейродегенеративного заболевания.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости