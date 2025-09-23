В новых iPhone появилась неожиданная проблема

Пользователи iPhone 17 рассказали о неожиданных проблемах с Wi-Fi

В iPhone 17 обнаружили проблему с работой Wi-Fi. На это обратило внимание издание Appleinsider.

О проблемах с работой беспроводного интерфейса новых смартфонов заявили пользователи Reddit. В публикации, которая собрала почти 400 комментариев, говорится, что iPhone 17 начал неожиданно отключаться от Wi-Fi-сетей при блокировке экрана. «Похоже на то, будто чип, управляющий Wi-Fi, отключается при каждой блокировке дисплея», — заметил один из посетителей Reddit.

Из-за обнаруженной проблемы перестает работать интернет, также прерывается передача данных по AirPlay и CarPlay, которые основаны на Wi-Fi. «То же самое и с 17 Pro Max. Постоянно отключается Wi-Fi», — заметил пользователь под ником njfoses. «У меня то же самое: только что купил iPhone Air, и у него проблемы с Wi-Fi и Bluetooth», — признался пользователь под ником Double_Barnacle711.

Некоторые комментаторы Reddit полагают, что проблема каким-то образом связана с подключенными к iPhone часами Apple Watch. «Любая разблокировка экрана при подключении часов по Bluetooth приводит к переключению Bluetooth и Wi-Fi», — рассказал посетитель площадки под ником Tiny_Tell_7061. В Apple пока не отреагировали на проблему.

Ранее популярный блогер JerryRigEverything выяснил, что iPhone 17 Pro плохо защищен от царапин. В ходе тестов он узнал, что алюминиевый корпус смартфона царапается после легкого контакта с ключами, монетами и прочими металлическими предметами.