Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

Захарова назвала паранойей слова Санду о нападении России на Одесскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» оценила слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать страну для нападения на Одесскую область.

«Паранойя», — отметила Захарова.

Ранее Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в Молдавии якобы ставит под угрозу суверенитет страны и якобы может способствовать возможному «российскому вторжению в Одесскую область».

До этого Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.