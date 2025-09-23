Захарова: Русофобский залп Санду о выборах является попыткой сохранить власть

«Русофобский залп» президента Молдавии Майи Санду о выборах и вмешательстве в них России является ее попыткой сохранить власть в республике. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так в МИД прокомментировали обращение Санду к гражданам Молдавии, где она упомянула о «вмешательстве России в выборы».

«Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — заявила Захарова.

Ранее экс-президент республики и оппонент на выборах президента 2020 года Игорь Додон обвинил Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР). По его словам, соросовцы вынудят молдавского лидера вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершить атаку на Приднестровье и «открыть там второй фронт».