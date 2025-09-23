Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 23 сентября 2025Бывший СССР

Захарова рассказала об одном залпе Санду

Захарова: Русофобский залп Санду о выборах является попыткой сохранить власть
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Русофобский залп» президента Молдавии Майи Санду о выборах и вмешательстве в них России является ее попыткой сохранить власть в республике. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так в МИД прокомментировали обращение Санду к гражданам Молдавии, где она упомянула о «вмешательстве России в выборы».

«Причина нынешнего "русофобского залпа" лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — заявила Захарова.

Ранее экс-президент республики и оппонент на выборах президента 2020 года Игорь Додон обвинил Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР). По его словам, соросовцы вынудят молдавского лидера вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершить атаку на Приднестровье и «открыть там второй фронт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости