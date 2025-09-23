Знаменитый певец не пережил погружения с аквалангом

Знаменитый индийский певец Зубин Гарг умер во время погружения с аквалангом

Знаменитый индийский певец Зубин Гарг не пережил погружение с аквалангом в Сингапуре. Об этом сообщает издание Mothership.

52-летний музыкант почувствовал себя плохо 19 сентября во время дайвинг-тура на острове Святого Иоана. Гарг потерял сознание в воде. Приятель доставил его на берег и передал врачам. Тем не менее спасти исполнителя не удалось.

Гарг прибыл в Сингапур 17 сентября для участия в фестивале культуры Северо-Восточной Индии. 18 сентября он дал небольшой концерт в ресторане, оказавшийся для него последним. 19 сентября он отправился в дайвинг-тур. В сети опубликовали видео музыканта перед фатальным погружением. В ролике видно, что Гарг находится в хорошем настроении.

Зубин Гарг — один из самых известных индийских музыкантов. Наибольшую популярность ему принесла работа в Болливуде. В частности, он исполнял песни в отмеченных международными наградами фильмах «Любовь с первого взгляда» (1998) и «В поисках брата» (2000). Кроме того, Гарг был постоянным членом жюри многих телевизионных конкурсов талантов.

