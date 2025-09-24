Экономика
09:56, 24 сентября 2025Экономика

Акции оборонных гигантов выросли после слов Трампа о российских самолетах

Bloomberg: Акции азиатских оборонных предприятий выросли на 3-7 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Акции крупнейших азиатских оборонных предприятий начали стремительно расти после того, как президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО сбивать российские истребители и самолеты при нарушении их воздушного пространства. Об этом сообщает Bloomberg.

Наибольший прирост стоимости среди всех оборонных предприятий региона продемонстрировали ценные бумаги австралийской корпорации DroneShield. Ее акции прибавили в стоимости более 7 процентов. Котировки южнокорейского гиганта Hanwha Aerospace, в свою очередь, выросли на 5,9 процента, японской корпорации IHI — более чем на 6 процентов, а Mitsubishi Heavy Industries — более чем на 3 процента.

Агентство связывает подобную динамику с сохранением высокого интереса к оборонной продукции на фоне роста геополитической напряженности и ожиданий участниками рынка роста военных расходов стран НАТО. С учетом этого, полагает глава сингапурской компании Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн, портфели заказов оборонных компаний будут заполнены на ближайшие несколько лет.

Резонансное заявление о праве европейских стран сбивать российские самолеты Трамп сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что таким образом западные государства должны поступать в случае атаки РФ на их территорию. До этого Трамп призывал европейские страны полностью отказаться от закупок российского топлива с целью скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Если ЕС сделает это, подчеркивал глава Белого дома, власти США рассмотрят вопрос ужесточения санкций против РФ.

