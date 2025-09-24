Автор хитов Пугачевой объяснила свой отказ уезжать из России

Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что никогда не хотела уезжать из России

Поэтесса и автор песен эстрадных исполнителей Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская заявила, что у нее никогда не возникало желания покинуть Россию. Ее цитирует KP.RU.

Рубальская рассказала, что много лет назад сестра ее мужа уехала в США и предлагала родственникам к ней присоединиться. По словам собеседницы издания, она не рассматривала возможность эмиграции, поскольку в России жили ее родители и брат, а Москва была ее любимым городом.

«Главное — я хочу жить именно здесь! В любой загранице я через две недели схожу с ума, тоскую по Москве», — объяснила Рубальская. Поэтесса предположила, что уехавшие из России артисты скучают по той жизни, которая была у них на Родине.

Ранее Рубальская призналась, что влюблена в певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков). 79-летняя поэтесса сообщила, что познакомилась с музыкантом на съемках, после чего захотела спеть с ним дуэтом. По ее словам, страдания и безответная влюбленность в молодого артиста помогают в творчестве.