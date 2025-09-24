Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 24 сентября 2025Путешествия

Эвакуация россиян из следовавшего в курортный регион поезда попала на видео

Россиян эвакуировали из следовавшего в Адлер поезда
Елизавета Гринберг (редактор)

Эвакуация россиян из поезда до Адлера попала на видео. Его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Состав следовал из Санкт-Петербурга. Вынужденную остановку машинисты осуществили на станции Горячий Ключ. Пассажиры поезда 099 рассказали журналистам, что их вывели на улицу после того, как проводникам поступила некая информация.

Кроме того, туристов попросили встать на противоположной платформе. Очевидцы также утверждают, что случившееся не связано ни с какими учениями.

24 сентября появились кадры экстренной эвакуации отдыхающих с побережья в Сочи. В тот же день Вооруженные силы Украины атаковали центр Новороссийска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    В Белоруссии приняли британского военного атташе

    Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

    Полиция остановила Эрдогана в Нью-Йорке

    Стала известна стоимость ремонта в квартире певицы МакSим

    В США признали правоту Путина

    В России предрекли ответ на атаку ВСУ на офис Каспийского трубопроводного консорциума

    В Венгрии ответили на призывы отказаться от нефти из России

    В России одобрили поправки в закон о воинских званиях

    Обстрел нового российского «Оберега» из иностранных винтовок попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости