Эвакуация россиян из следовавшего в курортный регион поезда попала на видео

Россиян эвакуировали из следовавшего в Адлер поезда

Эвакуация россиян из поезда до Адлера попала на видео. Его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Состав следовал из Санкт-Петербурга. Вынужденную остановку машинисты осуществили на станции Горячий Ключ. Пассажиры поезда 099 рассказали журналистам, что их вывели на улицу после того, как проводникам поступила некая информация.

Кроме того, туристов попросили встать на противоположной платформе. Очевидцы также утверждают, что случившееся не связано ни с какими учениями.

24 сентября появились кадры экстренной эвакуации отдыхающих с побережья в Сочи. В тот же день Вооруженные силы Украины атаковали центр Новороссийска.