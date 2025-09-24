Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:03, 24 сентября 2025Наука и техника

Европе подобрали оружие против российских Т-72

TNI: Армия США насытит Европу оружием XM204 против российских танков Т-72
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Армия США насытит Европу оружием XM204 против российских танков Т-72, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

«Во время испытаний на полигоне Юма XM204 успешно уничтожил советский танк Т-72, ​​который до сих пор широко используется в России. Последствия выбора цели были очевидны», — говорится в публикации.

Автор пишет, что боеприпас XM204 напоминает сложную противопехотную мину, в прямом смысле ей не являясь. «XM204, по сути, представляет собой небольшую коробку размером примерно с ящик пива, которую можно быстро установить и привести в боевую готовность, не требуя присутствия солдат для подрыва. Он оснащен четырьмя боеголовками для атаки сверху. Каждая боеголовка способна поражать несколько единиц техники противника, что делает XM204 чрезвычайно ценным средством обороны на местности», — пишет Атламазоглу.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

По его словам, армия США планирует сначала оснастить свои XM204 подразделения, дислоцированные в Европе.

В июне командир роты БМПТ с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил, что российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» выдержала несколько случаев наезда на противотанковые мины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Раскрыты главные составляющие отличного секса

    Европе подобрали оружие против российских Т-72

    Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

    В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

    Британский аналитик оценил состояние российской экономики

    На Западе заявили о зависимости ЕС от России

    Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

    Россиян предупредили о скрытых рисках чая

    Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости