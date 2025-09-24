Компания сына Черномырдина добивается в суде права купить активы Caterpillar

«Ъ»: Компания сына Виктора Черномырдина намерена купить активы Caterpillar в РФ

Компания бизнесмена Андрея Черномырдина, сына политика Виктора Черномырдина, возглавлявшего российское правительство в 1990-х годах, подала в арбитражный суд Москвы иск к структурам американской Caterpillar, требуя от иностранных юрлиц концерна дать согласие на продажу долей в четырех российских «дочках» и предоставить их учредительные документы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При невыполнении вступившего в силу решения суда ООО «Соммарива» просит взыскивать с ответчиков по пять миллионов за каждый день просрочки. В удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде «запрета ФНС совершать регистрационные действия в отношении прав на доли или обременения долей» в российских активах Caterpillar истцу отказали, говорится в публикации.

Как узнали ее авторы, обращение компании Черномырдина в суд вероятно связано с тем, что на активы американской компании нашелся еще один претендент — компания Balchug Capital, купившая в 2025 году российское подразделение банка Goldman Sachs.

По словам партнера Novator Legal Group Ильи Сорокина, у истца есть шансы на успех в суде, особенно если получится доказать, что направлению иска предшествовали реальные договоренности сторон. С другой стороны, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, успеху «Соммарива» может препятствовать наличие арбитражной оговорки, которую в суде потребовали признать недействительной, а также расплывчатость перспективы признания и исполнения решение суда за рубежом.

Виктор Черномырдин был премьер-министром РФ до 1998 года, а в 2001-2009 годах работал российским послом на Украине. Андрей Черномырдин — его младший сын. Старший сын — Виталий — в разное время являлся совладельцем ряда компаний и в настоящее время проходит процедуру банкротства. В мае ее продлили еще на полгода.