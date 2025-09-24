Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 24 сентября 2025Экономика

Компания сына Черномырдина добивается в суде права купить активы Caterpillar

«Ъ»: Компания сына Виктора Черномырдина намерена купить активы Caterpillar в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Компания бизнесмена Андрея Черномырдина, сына политика Виктора Черномырдина, возглавлявшего российское правительство в 1990-х годах, подала в арбитражный суд Москвы иск к структурам американской Caterpillar, требуя от иностранных юрлиц концерна дать согласие на продажу долей в четырех российских «дочках» и предоставить их учредительные документы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При невыполнении вступившего в силу решения суда ООО «Соммарива» просит взыскивать с ответчиков по пять миллионов за каждый день просрочки. В удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде «запрета ФНС совершать регистрационные действия в отношении прав на доли или обременения долей» в российских активах Caterpillar истцу отказали, говорится в публикации.

Как узнали ее авторы, обращение компании Черномырдина в суд вероятно связано с тем, что на активы американской компании нашелся еще один претендент — компания Balchug Capital, купившая в 2025 году российское подразделение банка Goldman Sachs.

Материалы по теме:
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России. Кто будет строить доступное жилье для россиян?
Волна банкротств рискует накрыть строительный рынок России.Кто будет строить доступное жилье для россиян?
10 сентября 2025
Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?
Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?
17 сентября 2025

По словам партнера Novator Legal Group Ильи Сорокина, у истца есть шансы на успех в суде, особенно если получится доказать, что направлению иска предшествовали реальные договоренности сторон. С другой стороны, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, успеху «Соммарива» может препятствовать наличие арбитражной оговорки, которую в суде потребовали признать недействительной, а также расплывчатость перспективы признания и исполнения решение суда за рубежом.

Виктор Черномырдин был премьер-министром РФ до 1998 года, а в 2001-2009 годах работал российским послом на Украине. Андрей Черномырдин — его младший сын. Старший сын — Виталий — в разное время являлся совладельцем ряда компаний и в настоящее время проходит процедуру банкротства. В мае ее продлили еще на полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости