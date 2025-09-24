Из жизни
04:55, 24 сентября 2025Из жизни

Крокодил напал на рыбачившую женщину и съел ее

В Индии крокодил съел 37-летнюю женщину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Индии изуродованную жертву крокодила нашли на берегу реки Гобари. Об этом сообщает Times of India.

Крокодил напал на 37-летнюю Лашкими Далей, когда та рыбачила у реки Гобари. Он набросился на женщину и утащил ее в воду. На ее поиски отправились не только профессиональные спасатели и лесные рейнджеры, но и жители соседней деревни.

Останки женщины удалось обнаружить только на следующий день. Половина ее тела была съедена крокодилом. Известно, что у Далей остался муж и три несовершеннолетние дочери. Им выплатят один миллион рупий (946 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Малайзии 12-летнюю жертву крокодила нашли в воде. Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу, сидя в лодке.

