Макрон после задержания в Нью-Йорке признался в любви Казахстану

Макрон признался в любви Казахстану, назвав Токаева своим другом
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон признался в любви Казахстану, назвав президент республики Касыма-Жомарта Токаева своим хорошим другом. Его слова приводит казахстанское агентство «Казинформ» в своем Telegram-канале.

Так Макрон отреагировал на встречу с президентом Казахстана, отметив обсуждение ситуации и вызовы для Средней Азии. Он также охарактеризовал сотрудничество между Парижем и Астаной словом «отличное».

До этого Эммануэля Макрона задержали американские полицейские. Французский лидер ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН, но был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа президента США Дональда Трампа.

23 сентября в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским специальную военную операцию (СВО) и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что лидеры вели переговоры на английском языке.

