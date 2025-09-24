Наука и техника
Обстрел нового российского «Оберега» из иностранных винтовок попал на видео

Иван Потапов
Иван Потапов

Бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой, выдержал обстрел из иностранных винтовок. Соответствующие испытания попали на видео. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

По данным компании, новый облегченный костюм с классом защиты Бр4+ был испытан аналогами винтовки AR-15 боеприпасами .223 и 308 калибров. В ходе тестов одна из пуль калибра .223 попала в край бронеплиты, но без пробитий, тогда как пуля калибра .308 вообще не повредила бронежилет.

Об испытаниях обновленного оберега госкорпорация сообщала ранее.

Также в сентябре «Ростех» сообщил, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.

В июле Telegram-канал госкорпорации рассказал, что бронежилет «Оберег.Про» спас военнослужащего Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной.

