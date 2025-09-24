Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получит на 550 тысяч больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, вместо оговоренных 11 миллионов долларов хоккеист получит 11,55 миллиона. Отмечается, что повышение выплат связано с ростом доходов НХЛ, благодаря чему игроки смогут получить 105 процентов от суммы, указанной в их соглашениях.

Ранее доходы Овечкина в отпуске подсчитал Shot. По его данным, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.