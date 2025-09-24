Бывший СССР
Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и заявил дипломату протест в связи с отказом Кишинева от регистрации российских наблюдателей на выборах в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей (...) в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», — говорится в публикации.

В МИД подчеркнули, что решение Кишинева нарушает международное право, а также подрывает доверие к итогам выборов в стране.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. По его словам, европейские союзники вынудят Кишинев открыть «второй фронт» против России в Приднестровье.

    Все новости