19:22, 24 сентября 2025Мир

Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

Профайлер Анищенко описал поведение Макрона в США фразой «смех сквозь слезы»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovayny / Reuters

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru оценил поведение президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке.

Французский лидер после выступления в штаб-квартире ООН столкнулся с перекрытыми из-за президента США Дональда Трампа дорогами. Макрон лично вышел, чтобы попросить сотрудника полиции его пропустить, позвонил американскому коллеге, но ему отказали. Главе республики пришлось идти пешком к посольству Франции.

«При разговоре с полицейским [у Макрона] заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что обычно французский политик ходит с расправленными плечами. По словам собеседника издания, идущий пешком по Нью-Йорку Макрон пытался сдерживать оскал, когда прохожие фотографировались с ним.

У него там был смех сквозь слезы. Там заметен и стресс, и попытки сдержать гнев. Он буквально пытался натянуть улыбку

Илья Анищенкопрофайлер

Ранее Макрон признался в любви Казахстану. Он назвал президента этой республики Касым-Жомарта Токаева хорошим другом.

