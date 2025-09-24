Появились подробности о принимавшем с матерью наркотики девятилетнем россиянине

RT: Принимавший наркотики с матерью мальчик из Новосибирской области бродяжничал

Девятилетний мальчик из Новосибирской области, принимавший наркотики вместе с матерью, не ходил в школу и бродяжничал. Подробности об этом появились у RT в Telegram со ссылкой на источник.

Ранее по сети распространились кадры, снятые в салоне такси, на которых видно женщину почти в бессознательном состоянии и ее сына, мечущегося по машине в истерике и пытающегося выбраться наружу. Как тогда сообщалось, россиянка могла давать мальчику наркотические соли.

Как выяснил RT, информация о том, что ребенка передали бабушке с дедом, не подтвердилась. Мальчик жил с матерью, а его отца нет в живых. Также уточняется, что видео сделано в Новосибирской области, а не в Саратовской, как сообщалось до этого.

По информации журналистов, в крови мальчика нашли морфин и другие пока не установленные вещества. Сейчас ребенок находится на лечении в наркологическом диспансере.

В августе в Ленобласти наркотики нашли в крови полуторагодовалого мальчика. Ребенка доставили в больницу поселка Сарженка. В беседе с правоохранителями родители несовершеннолетнего заявили, что их сына якобы укусила змея.