Президент Бразилии назвал Зеленскому единственный способ достичь мира на Украине

Лула да Силва заявил Зеленскому, что военного решения по Украине не будет

Бразильский глава Луис Инасиу Лула да Силва согласился встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Лула да Силва отметил, что достижение мира на Украине возможно только путем скорейшего начала переговоров, рассказали в пресс-службе бразильского президента, пишет ТАСС.

«Лула [да Силва] вновь подтвердил свою убежденность в том, что военного решения конфликта не будет. Он выразил поддержку прямому диалогу между сторонами, начатому в мае в Стамбуле», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, Лула да Силва поддержал переговоры, прошедшие недавно на Аляске и в Вашингтоне.

Ранее Лула да Силва рассказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Политик подчеркнул, что саммит России и США на Аляске стал шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине.

До этого бразильский лидер отметил, что все знают, что конфликт на Украине подходит к концу. Политик подчеркнул, что лидеры России, Украины, США и Евросоюза «знают, до чего дойдет этот конфликт».