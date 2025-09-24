Раскрыт секрет физической формы Дженнифер Энистон

Тренер Дженнифер Энистон Дэни Коулман раскрыла секрет физической формы актрисы. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт объяснила, что актриса поддерживает форму без изнурительных нагрузок, делая ставку на технику, баланс и системный образ жизни. Коулман выделила четыре ключевых направления: правильная техника как фундамент безопасности и отдачи, баланс и стабильность для противодействия возрастной потере мышечной массы, силовые тренировки с прогрессивной нагрузкой, а также управление образом жизни — сон, питание и гидратация.

Тренер отметила, что простая практика стояния на одной ноге по 10 секунд помогает развивать стабильность, а силовые, доводимые до предела при сохранении корректной техники, меняют состав тела, укрепляют кости, ускоряют метаболизм и облегчают симптомы менопаузы. Важным дополнением становятся короткие 10-минутные сессии кардио, растяжки или мобильности в дни без зала.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

