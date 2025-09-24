Спорт
22:53, 24 сентября 2025Спорт

Раскрыт секрет физической формы Дженнифер Энистон

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Тренер Дженнифер Энистон Дэни Коулман раскрыла секрет физической формы актрисы. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт объяснила, что актриса поддерживает форму без изнурительных нагрузок, делая ставку на технику, баланс и системный образ жизни. Коулман выделила четыре ключевых направления: правильная техника как фундамент безопасности и отдачи, баланс и стабильность для противодействия возрастной потере мышечной массы, силовые тренировки с прогрессивной нагрузкой, а также управление образом жизни — сон, питание и гидратация.

Тренер отметила, что простая практика стояния на одной ноге по 10 секунд помогает развивать стабильность, а силовые, доводимые до предела при сохранении корректной техники, меняют состав тела, укрепляют кости, ускоряют метаболизм и облегчают симптомы менопаузы. Важным дополнением становятся короткие 10-минутные сессии кардио, растяжки или мобильности в дни без зала.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

