«Роскосмос» рассказал о российско-белорусском спутнике ДЗЗ

Баканов: Российско-белорусский спутник ДЗЗ будет работать на две страны

Российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), создаваемый Москвой и Минском, будет работать на две страны, рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогу мы получим аппарат высокого разрешения, который будет работать на благо двух наших стран. Будет делать высокодетализированную съемку всех территорий, которые нам необходимы», — сказал руководитель.

Ранее Баканов сообщил о начале обсуждения вопроса подготовки к полету второй белорусской женщины-космонавта.

В декабре Юрий Борисов, занимая должность гендиректора госкорпорации, предложил построить белорусский модуль на перспективной Российской орбитальной станции.

В апреле 2024-го директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Золотой рассказал, что российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году.