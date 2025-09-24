Спорт
Адмирал
4:5
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валентен Руае
0:2
Завершен
Александр Бублик
Ханчжоу
Металлург Мг
3:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
0:2
Завершен
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
2:0
Завершен
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
2:1
Завершен
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
07:33, 24 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в откровенном купальнике

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в откровенном леопардовом купальнике. Известно, что на нее подписаны более 998 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира опубликовала новую фотографию с отдыха. На снимках спортсменка в откровенном разноцветном купальнике стоит спиной на фоне моря.

