Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

Суд оставил без движения иск Трещева против Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката Александра Трещева против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление оставлено без движения», — заявили в суде. Отмечается, что у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что иск к артистке является бесперспективным. По его словам, в соответствии с российским законодательством нельзя взыскать компенсацию морального вреда, причиненного другим лицам, без их согласия.

Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой. С певицы потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.