12:52, 24 сентября 2025Спорт

Тутберидзе рассказала о едва не отказавшейся от участия в отборе на Олимпиаду Петросян

Тутберидзе: Петросян сомневалась по поводу участия в отборе на Олимпиаду-2026
Юлия Герасимова (редактор)
Аделия Петросян и Эетри Тутберидзе

Аделия Петросян и Эетри Тутберидзе. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Этери Тутберидзе заявила о том, что спортсменка едва не отказалась от участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. Об этом она рассказала в интервью платформе Okko.

По словам Тутберидзе, в начале сезона Петросян пропустила несколько недель тренировочного процесса из-за травмы ноги и была готова отказаться от участия в отборе. «Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать», — заявила Тутберидзе, отметив, что спортсменка хотела отдать свое право участвовать в соревнованиях запасной фигуристке.

Тутберидзе добавила, что в результате Петросян все равно пришлось поехать на турнир. «Оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова», — заключила она.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска Аделии Петросян и россиянина Петра Гуменника до Игр 2026 года. В организации сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии.

    Все новости