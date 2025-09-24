В Европе предложили повысить пошлины на российскую нефть

Жилл: Глава Еврокомиссии предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Жилл, его цитирует РИА Новости.

По словам Жилла, новые меры не будут входить в 19-й пакет санкций, так как касаются непосредственно торговли. Повышение пошлин могут принять простым большинством голосов.

«Мы давно решили отказаться от российских энергоносителей, но теперь решили, что можем сделать больше шагов. В частности, (...) глава Еврокомиссии предложила увеличить пошлины на импорт российской нефти. Такое предложение поступит в соответствующие сроки», — пояснил он.

Глава ЕК фон дер Ляйен и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен настаивают на более раннем прекращении импорта основных видов российских энергоресурсов. Доходы от них, подчеркивают европейские чиновники, позволяют Москве затягивать боевые действия на Украине. Поэтому властям Евросоюза (ЕС) предлагают рассмотреть вопрос полного отказа региона от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2026 году в рамках 19-го пакета санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил отказ Венгрии от российского топлива. Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, но у него «есть ощущение», что тот мог бы согласиться прекратить закупки российской нефти. В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети, что Венгрия поддерживает мирные усилия Трампа, но не может изменить свое географическое положение.