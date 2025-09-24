Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Череповец
Сегодня
16:00 (Мск)
Шинник
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Дубай
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/2 финала
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хаддерсфилд Таун
Сегодня
21:45 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Даниил Медведев
26 сентября
05:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Пекин (м)
Александр Мюллер
Завтра
06:00 (Мск)
Карен Хачанов
Пекин (м)
12:03, 24 сентября 2025Спорт

В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

Песков: Решение выступать под нейтральным флагом должны принимать спортсмены
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спортсменов есть право выбрать нейтральный флаг на международных соревнованиях. Об этом он сообщил в эфире Радио РБК.

Песков подчеркнул, что решение о том, хотят ли спортсмены выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, должно приниматься ими самостоятельно. «Я считаю, что [выбор] за спортсменами, их нужно всячески подвигать, сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям», — сказал Песков.

Он добавил, что если отобравшиеся на Олимпиаду-2026 российские спортсмены смогут выиграть медали, их результаты будут говорить сами за себя. «Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим флагом», — добавил он.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир в женском одиночном фигурном катании и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

После этого Международный олимпийский комитет назвал условия допуска Петросян и россиянина Петра Гуменника до Игр 2026 года. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии.

С февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

    Артемий Лебедев раскрыл подробности операции

    ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

    Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

    В Кремле высказались о политике Киева словами «начали юлить»

    В России объяснили запрет россиянам посещать семь стран Европы по шенгенской визе

    Женщина узнала о третьей беременности только во время схваток

    Мерц констатировал один из самых сложных этапов в истории Германии

    Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

    В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости