В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

Песков: Решение выступать под нейтральным флагом должны принимать спортсмены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спортсменов есть право выбрать нейтральный флаг на международных соревнованиях. Об этом он сообщил в эфире Радио РБК.

Песков подчеркнул, что решение о том, хотят ли спортсмены выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, должно приниматься ими самостоятельно. «Я считаю, что [выбор] за спортсменами, их нужно всячески подвигать, сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям», — сказал Песков.

Он добавил, что если отобравшиеся на Олимпиаду-2026 российские спортсмены смогут выиграть медали, их результаты будут говорить сами за себя. «Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим флагом», — добавил он.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир в женском одиночном фигурном катании и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

После этого Международный олимпийский комитет назвал условия допуска Петросян и россиянина Петра Гуменника до Игр 2026 года. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии.

С февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.