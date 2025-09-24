В Кремле высказались о политике Киева словами «начали юлить»

Песков: Киев начинает юлить о встрече с Зеленским после слов Путина

Киев начинает юлить о встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским после слов российского лидера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Радио РБК.

«Путин говорит, хочешь встречаться — завтра буду встречаться. И дальше киевский режим начинает юлить», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Киев предлагал неприемлемые варианты для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, добавив, что речь идет о проведении встречи политиков в Швейцарии или Австрии. Песков также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.

Позже Песков объяснил разницу между специальной военной операцией и войной. По его словам, все то, что происходит вокруг России, — и есть война.