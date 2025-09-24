Мир
06:57, 24 сентября 2025

В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

Замглавы МИД РФ Любинский: Курс Германии на милитаризацию угрожает континенту
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Курс Берлина на форсированную милитаризацию рискует «до основания дестабилизировать континент». Таким мнением поделился с журналистами РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в своем первом интервью на новой должности.

По его мнению подобный курс руководства ФРГ грозит новыми претензиями на «диктат из Берлина», что в свою очередь может дестабилизировать ситуацию в Европе.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге проведут военные учения Бундесвера Red Storm Bravo. Они будут нацелены на переброску военных сил на восточную границу НАТО.

Как сообщалось 22 сентября, глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявила, что Германия поддержит Украину в разработке систем, позволяющих наносить удары по объектам на территории России.

.
