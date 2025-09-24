Мир
05:34, 24 сентября 2025Мир

В МИД высказались о притеснении русскоязычных в Прибалтике

Любинский: Прибалтика притеснением русскоязычных нарушает нормы цивилизации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Прибалтика нарушает все нормы европейской цивилизации, притесняя русскоязычное население. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

«Упомяну все более жесткое притеснение русскоязычных людей в Прибалтике в нарушение всех мыслимых норм старой европейской "цивилизации"», — сказал он.

Любинский был назначен на пост замминистра иностранных дел 18 августа указом президента РФ Владимира Путина. Прежде дипломат занимал должность посла РФ в Австрии.

До этого стало известно, что американские чиновники считают отношение стран Прибалтики к России «опасно агрессивным». «На недавней встрече высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в идеологизации своего противостояния Москве», — указано в сообщении.

