В МИД высмеяли употребившего снюс в зале заседаний ООН президента Польши

Захарова высмеяла президента Польши, употребившего снюс в зале заседаний ООН

Официальный представитель МИД России высмеяла президента Польши Кароля Навроцкого, употребившего снюс прямо в зале заседаний ООН. Свой комментарий она оставила в Telegram-канале.

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы"», — написала она.

До этого на поведение Навроцкого обратил внимание польский депутат Роман Гертых. «Пан Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию», — сказал он.

Навроцкого прежде уже уличали в употреблении снюса на публике. Так, в ходе предвыборных дебатов, которые транслировались на польском телевидении, будущий президент положил себе под губу пакетик с табаком, пока выступал его оппонент.