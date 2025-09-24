Ценности
17:17, 24 сентября 2025

Внешний вид Скарлетт Йоханссон на публике вызвал споры в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла на публику и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

40-летняя звезда посетила шоу The Late Show в Нью-Йорке в черном облегающем платье без бретелей. Наряд, подчеркивающий фигуру знаменитости, был декорирован широким ремнем с массивной золотой пряжкой. В качестве обуви Йоханссон выбрала черные босоножки.

Поклонники неоднозначно оценили внешность Йоханссон, о чем написали в комментариях под материалом. «Фантастическое платье. И она выглядит стройнее», «Согласна! Не могу сказать, что я ее фанат, но выглядит она великолепно», «Выглядит смешно», «Непривлекательно», — высказались они.

В мае Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней журнальной съемки. Звезда предстала перед камерой, лежа на кровати рядом с котятами.

