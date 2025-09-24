Наука и техника
15:40, 24 сентября 2025Наука и техника

Выявлена скрытая угроза недостатка воды в организме

AJPEM: Малое употребление воды вызывает более острую реакцию организма на стресс
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Регулярное потребление слишком малого количества жидкости может усиливать гормональный ответ организма на стресс. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

В эксперименте приняли участие 32 добровольца: у одних привычный уровень потребления воды составлял около 1,3 литра в день, у других — свыше 4 литров. После стандартного стресс-теста у менее гидратированных участников уровень кортизола — гормона стресса — значительно повышался, тогда как у хорошо гидратированных рост был слабее.

Ученые связывают это с тем, что субоптимальное увлажнение организма (например, отражающееся в более темной окраске мочи) напрямую влияет на реакцию эндокринной системы. По их мнению, нехватка воды может быть недооцененным фактором, который в долгосрочной перспективе повышает риски для здоровья.

Авторы работы отмечают, что адекватный питьевой режим способен смягчать стрессовую реакцию и должен учитываться в исследованиях, связанных с психофизиологией.

Ранее ученые выяснили, что чай из листьев малины способен замедлять рост уровня сахара и инсулина после сладкой пищи.

