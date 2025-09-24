Мир
Захарова опровергла сообщения о просьбе России к ИКАО снять санкции

Юлия Мискевич
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не просила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) снять санкции. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Москва требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права.

22 сентября сообщалось, что Россия попросила ООН ослабить санкции на запчасти и полеты из-за проблем с безопасностью.

До этого стало известно, что в Международной организации гражданской авиации при ООН в Монреале отказались комментировать запрос России на снятие санкций в авиаотрасли.

