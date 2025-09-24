Захарова отреагировала на критику Трампа в адрес ЕС

Захарова: Именно США формировали идеологию и элиту ЕС

Именно США после Второй мировой войны формировали идеологию и элиту европейского союза (ЕС). Так на критику президента США Дональда Трампа в адрес европейского сообщества отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоть от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве», — отметила дипломат.

По ее словам, руководство ЕС — ставленники США. В качестве примера представитель российского внешнеполитического ведомства привела главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая не равняется на интересы немцев, а «встроена в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды».

Ранее американский лидер в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, добавив, что ЕС катится в ад.

Трамп также подчеркнул, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, и назвал это позором. Он призвал страны Европы присоединиться к пошлинам США в отношении России.