Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 24 сентября 2025Мир

Захарова отреагировала на критику Трампа в адрес ЕС

Захарова: Именно США формировали идеологию и элиту ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПошлины США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Именно США после Второй мировой войны формировали идеологию и элиту европейского союза (ЕС). Так на критику президента США Дональда Трампа в адрес европейского сообщества отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоть от плоти результат маневрирования Соединенных Штатов Америки на западноевропейском пространстве», — отметила дипломат.

По ее словам, руководство ЕС — ставленники США. В качестве примера представитель российского внешнеполитического ведомства привела главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая не равняется на интересы немцев, а «встроена в западные, именно американоцентричные англосаксонские ряды».

Ранее американский лидер в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом, добавив, что ЕС катится в ад.

Трамп также подчеркнул, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, и назвал это позором. Он призвал страны Европы присоединиться к пошлинам США в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского и ЕС вдохновили слова Трампа о границах Украины. Что изменение позиции Вашингтона может значить для России?

    В Кремле прокомментировали изменение позиции Трампа по Украине

    Минфин представил меры по борьбе с дроблением бизнеса

    В Еврокомиссии раскрыли сроки создания «стены дронов»

    Массированную атаку ВСУ по России связали с «бесноватым Дональдом»

    В России стало слишком много арендного жилья

    Захотевший развивать отношения с ЕС президент заявил о связанных с Россией противоречиях

    На Украине заявили о крайне важном нюансе в резком заявлении Трампа о конфликте

    Названа профессия наиболее часто путешествующих россиян

    Огромный столб дыма поднялся над заводом «Газпрома» после второго за неделю удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости