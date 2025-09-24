Россия
23:54, 24 сентября 2025Россия

Захарова ответила на призыв Еврокомиссии к Китаю повлиять на Россию

Захарова: Главе ЕК фон дер Ляйен надо просить Лондон призвать Киев к переговорам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вместо того, чтобы пытаться «побудить Россию сесть за стол переговоров» с помощью Китая, должна просить Лондон призвать Киев к мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Так она отреагировала на новость, что глава ЕК на встрече с премьер-министром Китая Ли Цяном попросила Пекин «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.

«А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует? Напомню. Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим», — обратила внимание официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова предложила, чтобы глава Еврокомиссии поговорила с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ерзать». Впрочем, дипломат усомнилась, что кто-либо в Британии прислушается к фон дер Ляйен.

Ранее бразильский глава Луис Инасиу Лула да Силва назвал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому единственный способ достичь мира на Украине. По его словам, это возможно только путем скорейшего начала переговоров.

    Все новости