Запрет на поездки россиян в семь стран Европы опровергли

АТОР опровергла запрет на поездки россиян в семь стран ЕС по итальянской визе

Италия не вводила ограничения на поездки россиян в другие страны ЕС по своим визам. Опровержение этой новости опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян отметил, что указанные европейские страны (Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Литва) не устанавливали никаких запретов для обладателей действующих биометрических российских паспортов. Ограничения касаются исключительно соотечественников, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия), добавил Мурадян.

Тем временем Telegram-канал «Улететь» сообщает, что за год количество государств, которые ввели ограничения на указанный тип российских загранпаспортов, увеличилось с двух до семи.

«Ранее мы не встречали ни одного случая, когда в десятилетний загран ставили визу с ограничениями, а примеров готовых виз мы видим огромное количество», — отмечают авторы Telegram-канала, добавляя, что итальянская виза остается одной из самых востребованных в России, процент ее одобрения очень высокий.

Информация о том, что россиян перестали пускать в семь стран Европы по итальянской визе, появилась утром в среду, 24 сентября. Соотечественники пожаловались, что при получении итальянского шенгена на десять лет в загранпаспорте стояла необычная пометка о запрете на въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

