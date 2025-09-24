Бывший СССР
Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане. О месте для проведения переговоров он высказался в интервью Fox News.

Зеленский указал, что Киев предлагал в качестве площадок для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, а также «нейтральную Европу» — Австрию и Швейцарию. «Если хотите, то, например, в Казахстане», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что не может встретиться с Путиным в Москве, так как это столица государства, которое, по его словам, нападает на Украину. При этом он подчеркнул, что, несмотря на взаимную неприязнь, его встреча с российским лидером необходима.

