Зеленский раскритиковал талибов с трибуны Генассамблеи ООН

Зеленский: Движение талибов ввергло Афганистан обратно в Средневековье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Движение талибов ввергло Афганистан обратно в Средневековье. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский с трибуны на заседании Генассамблеи ООН, трансляция доступна на YouTube.

Он напомнил о защите прав личности и прав народов, но не затронул вопрос о ситуации с правами человека на Украине.

На заседании Генассамблеи Зеленский выступал перед почти пустым залом, что можно увидеть на записи трансляции.

Ранее президент Украины на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Китаю. Он обвинил Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира.

