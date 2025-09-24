Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от турниров

Депутат Журова назвала неправильным отстранение Израиля от турниров

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от международных турниров. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что нельзя никого исключать, и назвала решение неправильным. «Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно», — посчитала она.

Ранее Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

