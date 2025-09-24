Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:1
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПАОК
Сегодня
19:45 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Дубай
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/2 финала
Хаддерсфилд Таун
Сегодня
21:45 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Даниил Медведев
26 сентября
05:00 (Мск)
Кэмерон Норри
Пекин (м)
Александр Мюллер
Завтра
06:00 (Мск)
Карен Хачанов
Пекин (м)
15:44, 24 сентября 2025Спорт

Журова высказалась о возможном отстранении израильских спортсменов

Депутат Журова заявила, что не видит смысла в отстранении спортсменов из Израиля
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное отстранение израильских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ее слова передает «ВсеПроСпорт».

По мнению Журовой, спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации, поэтому их не стоит лишать возможности соревноваться. «Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно», — заявила она.

Она добавила, что решать политические вопросы — задача международных организаций, а спортсмены к ним отношения не имеют. «ООН сам должен разобраться в этом конфликте в Газе. Он идет с 1948 года. Надо не спортсменов отстранять, а ситуацией заниматься», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечается, что из-за влияния американских официальных лиц вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    Главком НАТО в Европе высказался о пересмотре присутствия США

    Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

    Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости