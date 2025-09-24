Журова высказалась о возможном отстранении израильских спортсменов

Депутат Журова заявила, что не видит смысла в отстранении спортсменов из Израиля

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное отстранение израильских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ее слова передает «ВсеПроСпорт».

По мнению Журовой, спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации, поэтому их не стоит лишать возможности соревноваться. «Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно», — заявила она.

Она добавила, что решать политические вопросы — задача международных организаций, а спортсмены к ним отношения не имеют. «ООН сам должен разобраться в этом конфликте в Газе. Он идет с 1948 года. Надо не спортсменов отстранять, а ситуацией заниматься», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечается, что из-за влияния американских официальных лиц вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.