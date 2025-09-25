Адвокат Дибровой высказалась о ее разводе

Адвокат Дибровой Кузнецова: Решение суда о разводе вступит в силу через месяц

Решение о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной Дибровой вступит в силу через месяц. Об этом заявила адвокат Дибровой Ирина Кузнецова, сообщает The Voice.

«Уже после этого можно будет поставить отметки в паспорте и получить свидетельство о расторжении брака», — сказала Кузнецова журналистам у мирового суда после того, как брак телеведущего с Дибровой официально расторгли.

Адвокат также отказалась принимать поздравления с разводом и назвала расторжение брака трагедией в семье. Кроме того, юрист сообщила, что готова представлять интересы Дибровой в случае, если она захочет обратиться в суд из-за ложных заявлений и оскорблений, связанных с ее расставанием с мужем.

Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский раскрыл его первое заявление после развода. По словам юриста, его клиент просил передать, что благодарен бывшей жене за их брак.

Мировой суд в Подмосковье расторг брак Дибровых в четверг, 25 сентября. Уточнялось, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам.