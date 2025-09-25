Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Дубай
Сегодня
18:00 (Мск)
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|За 3-е место
КАМАЗ
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак Кс
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Волна
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал Т
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
13:05, 25 сентября 2025Спорт

Американский баскетболист раскрыл отношение жителей Вашингтона к Овечкину

Американский баскетболист Тримбл: В Вашингтоне каждый знает Овечкина, он икона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мело Тримбл

Мело Тримбл. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский баскетболист московского баскетбольного клуба ЦСКА Мело Тримбл, который родился и вырос в Вашингтоне, рассказал, как жители американской столицы относятся к российскому хоккеисту, нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова передает ТАСС.

По словам Тримбла, об Овечкине в Вашингтоне знают даже те, кто не интересуется хоккеем. «Не важно, как "Вашингтон" выступит в предстоящем сезоне, Овечкин все равно у нас легенда. Я был дома летом, каждый знает Овечкина, он икона», — заявил он.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустит второй предсезонный матч команды. Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    A$AP Rocky объяснил появление в суде в люксовых костюмах фразой «я красавчик»

    Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

    Одной категории россиян захотели ограничить банковские переводы

    Россиян предупредили о штрафах за кота в машине

    Модный напиток назвали защитником печени от жировых повреждений

    Орбан объяснил Трампу важность России в одном вопросе

    Генерал-майор назвал ожидания Киева от удара по гражданским объектам в Новороссийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости