Американский баскетболист раскрыл отношение жителей Вашингтона к Овечкину

Американский баскетболист Тримбл: В Вашингтоне каждый знает Овечкина, он икона

Американский баскетболист московского баскетбольного клуба ЦСКА Мело Тримбл, который родился и вырос в Вашингтоне, рассказал, как жители американской столицы относятся к российскому хоккеисту, нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова передает ТАСС.

По словам Тримбла, об Овечкине в Вашингтоне знают даже те, кто не интересуется хоккеем. «Не важно, как "Вашингтон" выступит в предстоящем сезоне, Овечкин все равно у нас легенда. Я был дома летом, каждый знает Овечкина, он икона», — заявил он.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустит второй предсезонный матч команды. Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.