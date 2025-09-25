Ценности
Бьянка Цензори сообщила о запуске собственного модного бренда

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори сообщила о запуске модного бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори сообщила о запуске собственного модного бренда. Соответствующая информация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость опубликовала пост со ссылкой на новый сайт и скриншотом его страницы. Так, согласно указанным данным, марка будет называться именем Цензори — Bianca — и начнет функционировать 13 октября.

При этом дизайнер не привела подробностей и не дала комментариев относительно своего проекта.

В августе Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась с мужем.

