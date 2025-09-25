Спорт
17:30, 25 сентября 2025Спорт

Бывший министр спорта России оценил шансы фигуристов Петросян и Гуменника победить на ОИ

Колобков: Гуменнику и Петросян нужно быть на голову сильнее соперников на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил шансы отечественных фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника победить на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, россиянам надо быть на голову сильнее соперников и надеяться на их ошибки. «Я не могу сказать, что их будут засуживать, но оценивать будут строго», — добавил бывший министр.

Колобков также отметил, что россияне показывают очень хороший уровень фигурного катания. «Мы точно являемся одними из лидеров, выступления наших ребят — украшение их вида спорта», — добавил он.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. После этого в МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая определит, будут ли они допущены до Игр.

